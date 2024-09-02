جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، حيث أقيمت مساء أمس 5 مباريات في ختام منافسات الجولة.

وشهدت مباريات الأمس فوز ريال مدريد على ريال بيتيس بهدفين دون رد، وفوز ديبورتيفو الافس على لاس بالماس بنفس النتيجة، وفوز أوساسونا على ديبورتيفو بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهزيمة إشبيلية أمام جيرونا بهدفين نظيفين وتعادل خيتافي مع ريال سوسيداد سلبيا بدون أهداف.

وبعد ختام الجولة الرابعة واصل فريق برشلونة احتفاظه بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة و بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد واتلتيكو مدريد وفيا ريال اصحاب المراكز من الثاني للرابع على التوالي برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة الرابعة

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة الرابعة على النحو التالي:

1- برشلونة – 12 نقطة

2 – ريال مدريد – 8 نقط

3 – أتلتيكو مدريد – 8 نقاط

4 – فياريال – 8 نقاط

5 – جيرونا – 7 نقاط

6 – ديبورتيفو ألافيس – 7 نقاط

7 – أوساسونا – 7 نقاط

8 – سيلتا فيجو – 6 نقاط

9 – ديبورتيفو ليجانيس – 5 نقاط

10 – ريال مايوركا – 5 نقاط

11 – رايو فاييكانو – 4 نقاط

12 – ريال سوسيداد – 4 نقاط

13 – أتلتيك بيلباو – 4 نقاط

14 – إسبانيول – 4 نقاط

15 – بلد الوليد – 4 نقاط

16 – خيتافي – 3 نقاط

17 – ريال بيتيس – 3 نقاط

18 – لاس بالماس – نقتطتين

19 – إشبيلية – نقطتين

20 – فالنسيا – نقطة