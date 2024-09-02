ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد في العوة لتحقيق الانتصارات بالفوز المثير (2-0) على ضيفه ريال بيتيس، في اللقاء الذي جمع بينهما في ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتعثر ريال مدريد في الجولة الماضية، يوم الخميس بالتعادل (1-1) خارج قواعده ضد مضيفه لاس بالماس، على ملعب جران كاناريا.

وأضاف ريال مدريد بهذا الانتصار لرصيده النقطة الثامنة، في وصافة الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويدين ريال مدريد بانتصاره على ريال بيتيس بفضل هدفي نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة "67"، والهدف الثاني في الدقيقة "76".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني:

وسيلعب ريال مدريد المباراة المقبلة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، يوم السبت ضد مضيفه ريال سوسييداد على ملعب أنويتا.

وستقام المباراة بين ريال مدريد ومضيفه ريال سوسييداد، على ملعب أنويتا يوم السبت المقبل الموافق الـ14 من سبتمبر الجاري

وسيتم لعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت بعد فترة التوقف الدولي، في ثالث مباريات الفريق الملكي خارج ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم.