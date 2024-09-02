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محمد فاروق يشكر وزير الرياضة على دعمه للتحكيم المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الكابتن محمد فاروق رئيس لجنة حكام كرة القدم ، الذي قدم الشكر للوزير على دعمه للتحكيم المصري في كرة القدم ، منذ تكريمه للحكام الذين شاركوا في كأس الامم الافريقية الاخيرة في لفتة غير مسبوقة ، وموافقة  الوزير على اتاحة الفرصة امام كل الحكام المسجلين في الاتحاد المصري لكرة القدم ، للتدريب في مراكز الشباب القريبة من اقامتهم ، كما وافق الوزير على تنظيم المعسكر السنوي للحكام في المدينة الشبابية ببورسعيد والاسكندرية 
وخلال اللقاء اكد الدكتور اشرف صبحي على دعمه الكامل لمنظومة التحكيم في كرة القدم ، وطالب بضرورة تعاون كل اسرة التحكيم مع لجنة الحكام والعمل على تطوير اداء الحكام وصقل واعداد الراغبين في دخول مجال التحكيم من عمر مبكر عبر اكاديمية اشرف عليها لجنة الحكام ، وتنظيم دورات تدريب الحكام العاملين والدوليين ليكونوا في افضل مستوى فني يشرف الكرة المصرية محليا وقاريا ودوليا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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