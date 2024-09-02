نائب رئيس نادى سموحة يعلن سداد القسط الاخير لفرع برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة عن سداد القسط الاخير من فرع برج العرب وذلك فى بيان له على صفحته الرسمية بال Facebook متضمنا الايصال الخاص بالسداد

وقال الغنيمى فى المنشور الذى خاطب خلاله أعضاء الجمعية العمومية “السادة أعضاء وعضوات نادي سموحة الاعزاء ، الحمد لله لقد تم سداد القسط الأخير لفرع برج العرب، وأصبح بإمكاننا الآن التعامل مع الجهات الحكومية وشركات المرافق مثل الكهرباء وغيرها. وسنبدأ قريبًا إن شاء الله في تنفيذ خطة لتطوير فرع النادي ببرج العرب واستحداث ألعاب جديدة به.”

كما قدم نائب رئيس النادى الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا “ وكل الشكر لمعالي الوزير على قبوله تخفيض غرامة التأخير المستحقة على النادي بعد سداد النادي كافة المتأخرات بشكل فوري. والحمد لله فقد انتهت هذه المشكلة، وقريبًا تنتهي مشكلة الإصلاح الزراعي المزمنة إن شاء الله.”

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