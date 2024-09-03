رئيس اتحاد الجوجيتسو: مصر تستعد لاستضافة ثاني بطولة إفريقية للعبة في سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، تفاصيل استضافة مصر للمرة الثانية في تاريخها البطولة الإفريقية للجوجيتسو باستاد القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري بمشاركة نحو 30 دولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، أنه يتم الاستعداد حاليا لاستضافة البطولة الإفريقية للجوجيتسو في الصالة المغطاة باستاد القاهرة يومي 20 و 21 شهر سبتمبر الجاري.

ويأتي استضافة البطولة الإفريقية للجوجيتسو ضمن خطة الاتحاد لاستضافة العديد من البطولات العربية والقارية والدولية بما يعزز من فرص مصر من المنافسة على المراكز الأولى مستغلين عاملي الأرض والجمهور حيث يتم إعداد منتخب الفراعنة من خلال الدخول في معسكرات لرفع درجة الاستعداد والجاهزية للمنافسات.

وقال العميد محمد الشعراوي أن مصر كانت استضافت ثلاث بطولات خلال السنوات الماضية ونجحت في التعبير عن قدرة مصر التنظيمية للبطولات الرياضية المختلفة بما انجزته من منشآت رياضية غاية في التطور وبنية تحتية تكافئ النظم العالمية، وهم البطولة الدولية في نادي الزهور في عام 2021 ثم البطولة المحلية لرابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو «AJP Tour Egypt» في شهر مارس 2023 والبطولة القارية لرابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالعاصمة المصرية القاهرة في سبتمبر 2023 وذلك بدعم وتعاون من الاتحادين الإماراتي والدولي للجوجيتسو.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارا رقم 1022 لسنة 2024 بإشهار الاتحاد المصري للجيوجيتسو كاتحاد رياضي في ضوء أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد، والدكتورمحمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد والقائم بأعمال المدير التنفيذي، وعضوية كل من مصطفي عادل ابو النجا والقائم بأعمال المدير المالي، محمود سامي عضوا، المقدم إسـماعيل عبد الناصرعضوا، المهندس مصطفى أحمد يوسف عضوا.

ويضم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجوجيتسو كل من نادي سبورتنج كاسل، نادي الدلتا الرياضي، نادي شباب براعم مصر، نادي قحافة الرياضي، نادي سمنود الرياضي، نادي عمال طنطا الرياضي.

وتأسس الجوجيتسو بمصر منذ عام 2007 على يد الكابتن محمد فوزي وتم ممارسه هذه الرياضة بمصر منذ ذلك الحين وبدأ تنظيم سيمنارات وبطولات وأحداث محلية ودولية واستدعاء خبراء أجانب لتطوير هذه الرياضة بمصر حيث وصلت عدد ما يفوق عن 50 حدثا رياضيا بمصر وتجهيز وإعداد لاعبين محلين ودوليين حتى تخطى عدد ممارسي الجوجيتسو بمصر لأكثر 10 آلاف لاعب ولاعبة منتشرين في 15 محافظة.