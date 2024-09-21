حصاد الجمعة.. ظهور نجوم الأهلي مع زوجاتهم ضمن أبرز الأحداث والقصص الرياضية في أسبوع (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يرشح الخليج 365 للقراء أبرز الأحداث الرياضية المهمة التي حصلت في الأسبوع الماضي، ويمكنكم الإطلاع عليها خلال من خلال هذا الروابط:

أفضل تشكيل وكابتن.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في يومين على التوالي".. نجوم الأهلي يظهرون في المناسبات مع زوجاتهم (صور)

شهد اليومين الماضيين حضور نجوم الأهلي مناسبتين مع زوجاتهم، قبل مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ارتبط اسمه بالزواج من فنانة".. من هو المشجع الأهلاوي الذي أحرجه زيزو؟ (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع أهلاوي ظهر في موقف أحرجه به نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" خلال تواجدهما بإحدى المناسبات الاجتماعية...لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

20 امرأة تتهم الملياردير المصري الراحل محمد الفايد بالاعتداء الجنسي عليهن.. وفولهام يُحقق

بثتّ هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) فيلمًا وثائقيًا بعنوان الفايد: المفترس في هارودز يتضمن اتهام أكثر من 20 امرأة للملياردير المصري الراحل محم الفايد ـ مالك نادي فولهام الإنجليزي السابق ـ بالاعتداء الجنسي عليهن خلال فترة إشرافه على متجر هارودز وفندق ريتز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couplesالدوري المصري.. طلاق وتكتم على الزواج الثاني.. الحب في حياة محمد الشناوي (صور وفيديو)

أصبحت حياة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، غامضة بشكل كبير بالنسبة إلى جماهير الرياضة المصرية خاصة بعد زواجه للمرة الثانية في سرية تامة دون الكشف عن هويتها حتى الآن... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حب وطلاق وسجن.. 16 حكاية لنجوم الدوري المصري مع زوجاتهم (فيديو وصور)

يمتلئ الدوري المصري الممتاز بقصص وحكايات نجوم كرة القدم مع زوجاتهم، والتي شهدت بعضها لقطات رومانسية، دعم وتفاهم ونجاح، فيما انتهت الآخري بنهايات حزينه وطلاق ووصلت أيضاً إلى السجن... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا