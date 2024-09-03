سيف الخشاب ينتقل إلى الدوري اليوناني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أستيراس تريبوليس اليوناني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مدافع نادي إنبي، سيف الخشاب، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يمنح النادي اليوناني أحقية شراء اللاعب في نهاية فترة الإعارة.

ويرتبط الخشاب، البالغ من العمر 26 عامًا، بعقد مع إنبي يمتد حتى صيف 2025.

ورغم انتقال الخشاب إلى صفوف أستيراس تريبوليس دون مقابل مادي لنادي إنبي، إلا أن الاتفاق يتضمن بندًا ينص على إمكانية بيع اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم، وهو ما سيمنح النادي البترولي نسبة 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

ويحتل نادي أستيراس تريبوليس حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري اليوناني للموسم الجاري 2024-2025. وسبق للخشاب، الذي بدأ مسيرته في نادي سموحة، أن خاض تجربة احترافية مع نادي فيكتوريا كولن الألماني قبل العودة إلى الدوري المصري حيث لعب لصالح سيراميكا كليوباترا ثم سبورتنج قبل أن ينضم إلى إنبي في صيف 2022، حيث شارك في 23 مباراة وسجل هدفًا.