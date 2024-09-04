صدمة في منتخب إنجلترا قبل مواجهة أيرلندا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات مثيرة بشأن ملف الحالة الصحية لثلاثي منتخب إنجلترا وموقفهم من المشاركة أو عدمها خلال مبارياته القادمة بدوري الأمم الأوروبية.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت فأن لي كارسلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إنجلترا قد تلقى صدمة بعد استبعاد الثلاثي فيل فودين وكول بالمر واولي واتكينز للإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا بيان قال فيه أنه تم استبعاد فيل فودين وكول بالمر واولي واتكينز وعدم مشاركتهم بدوري الأمم الأوروبية حيث عادوا لأنديتهم لتلقى العلاج وتعد هذه ضربة قوية لمانشسترسيتي وتشيلسي وأستون فيلا ببداية الموسم.

ويستعد منتخب الأسود لمواجهة نظيره الايرلندي يوم السبت القادم الموافق السابع من سبتمبر الحالي بستاد افيفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي بالمجموعة الثانية برفقة كل من منتخبات ايرلندا واليونان وفنلندا.