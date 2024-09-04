موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز بطل كأس مصر بعد عودته من الإجازة لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار منافسات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

تقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري في مدينة كيجالي برواندا.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر، حيث تستمر إجازة الفريق حتى يوم 7 سبتمبر الجاري، على أن يستأنف تدريباته مجددا بداية من يوم 8 سبتمبر على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الجيس الرواندي.

وتوج فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره زد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على إستاد برج العرب في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وحسم مسئولو نادي بيراميدز صفقة النيجيرى صديق أوجولا، جناح نادي سيراميكا كليوباترا، لضمه لصفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليقطع بيراميدز الطريق على الزمالك الذى كان يرغب فى التعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يتمم بيراميدز التعاقد مع صديق أوجولا عن طريق سداد مبلغ مالي بجانب الصفقة التبادلية، حيث أصبح فخرى لاكاى الأقرب للانتقال إلى سيراميكا، إلا أن راتب اللاعب هو العائق الوحيد فى الوقت الحالي، حيث يتقاضى لاكاى 600 ألف دولار، وهو المبلغ الذى يرفض سيراميكا سداده، وتجرى المفاوضات حاليًا حول إمكانية تخفيض اللاعب راتبه، أو الانتقال لسيراميكا على سبيل الإعارة مع تحمل بيراميدز جزء من راتبه.

كما طلب سيراميكا كليوباترا دخول ثنائى مصرى ضمن الصفقة، حيث طلب الحصول على خدمات محمد رضا بوبو، ويوسف أسامة نبيه، وهو ما يجرى التفاوض حوله فى الوقت الحالي.