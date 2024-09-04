السوبر الأفريقي .. موعد قمة الأهلي والزمالك المرتقبة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، مواجهة قمة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك ، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة 27 من شهر سبتمبر الجاري ، وهي الفعالية الأولى لموسم الرياض ضمن فعالياته الرياضية.





ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يلعب الزمالك المواجهة باعتباره بطلاً للكونفدرالية الأفريقية.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، بالإضافة إلى قناة إم بي سي مصر 2.

وعلى صعيد أخبار الأهلي ، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع الطاقم المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتبطات القادمة.

وأدى اللاعبون على هامش المران الأخير ، تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس بمشاركة مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد جريشة في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بمعسكر المنتخب الوطني.

بينما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة في معسكر الأبيض المغلق ببرج العرب.

شهد المران التركيز على بعض الجوانب التأهيلية والاستشفائية، بجانب فقرة بدنية خفيفة وتقسيمة سريعة بين اللاعبين، وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق.

واكتفى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بمجموعة من التدريبات الخفيفة خلال مران اليوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، في ظل مشاركة أغلب اللاعبين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأمس أمام الشعلة السعودي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية غداً الخميس على فترتين صباحية ومسائية، استعداد لمواجهتي راية والشرطة العراقي الوديتين، المقرر لهما يوم السبت المقبل.