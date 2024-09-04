عاجل..وصول البطاقه الدوليه للفلسطيني عمر فرج للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت البطاقه الدوليه للفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك الجديد بعد أن وقع رسميا لمدة موسم على سبيل الإعاره مع بند الشراء من نادى ايك السويدي.

وأرسل الاتحاد السويدي لكرة القدم البطاقه الدوليه حتى يتمكن الزمالك من قيد اللاعب قبل السوبر الإفريقى المقرر أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر الجارى.

على صعيد أخر حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بمعسكر الفريق في برج العرب.

شهدت الجلسة حديث بين مدير الكرة وقائد الفريق، حول أهمية المرحلة المقبلة، والدور المطلوب من كل فرد بالفريق من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة من إدارة النادي على المستوى القاري والمحلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.