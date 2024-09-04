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أندية الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقًا في انتقالات الصيف

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أندية البريميرليج قائمة الأندية الأكثرإنفاقاً للأموال في تلك القائمة بـ1.6 مليار دولار، فيما أنفقت أندية القارة العجوز نحو 5.58 مليار دولار، بينما أنفقت أندية 431 مليون دولار.
 

وانخفض إنفاق أندية إنجلترا بنسبة 15.5% من 2 مليار دولار العام الماضي، وهي الطريقة المثلى التي انتهجتها الأندية بعد المخاوف بشأن العقوبات المحتملة لعدم الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الممتاز.

كما انخفض إنفاق الأندية الكبرى في دوري المملكة العربية السعودية للمحترفين بنسبة 50.74%، من 875 مليون دولار العام الماضي إلى 431 مليون دولار هذا الموسم، ومن المقرر ان تغلق تسجيلات الانتقالات في الدوري السعودي في أكتوبر المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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