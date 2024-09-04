أندية الدوري الإنجليزي الأكثر إنفاقًا في انتقالات الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أندية البريميرليج قائمة الأندية الأكثرإنفاقاً للأموال في تلك القائمة بـ1.6 مليار دولار، فيما أنفقت أندية القارة العجوز نحو 5.58 مليار دولار، بينما أنفقت أندية السعودية 431 مليون دولار.



وانخفض إنفاق أندية إنجلترا بنسبة 15.5% من 2 مليار دولار العام الماضي، وهي الطريقة المثلى التي انتهجتها الأندية بعد المخاوف بشأن العقوبات المحتملة لعدم الامتثال لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما انخفض إنفاق الأندية الكبرى في دوري المملكة العربية السعودية للمحترفين بنسبة 50.74%، من 875 مليون دولار العام الماضي إلى 431 مليون دولار هذا الموسم، ومن المقرر ان تغلق تسجيلات الانتقالات في الدوري السعودي في أكتوبر المقبل.