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خطأ إدارة يحرم الأهلي من خوض مباراته الآسيوية الأولى على ملعب الجوهرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تسبب خطأ إدارة في حرمان نادي الأهلي السعودي من خوض مباراته الأولى في بطولة كأس النسخة دوري أبطال آسيا على ملعبه في جدة.

وذكرت صحيفة عكاظ في تقرير لها اليوم: " خطأ في الإجراءات الإدارية من النادي الاهلي يتسبب في حرمان الفريق حتى اللحظة من لعب مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام برسبوليس الإيراني على ملعب الجوهرة ".

وأضافت الصحيفة: " حيث تأخر النادي الأهلي في استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة مع الجهات المعنية، وتجري محاولات حالياً لتلافي الخطأ ولعب المباراة في استاد الأمير عبدالله الفيصل ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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