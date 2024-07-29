مهما كانت كرشتك كبيرة .. ورقة منها على الريق تذيب الدهون وتحرق الشحوم في 3 أيام

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تعلم انه يمكنه استخدام فوائد السبانخ في انقاص الوزن ؟ أن الكثير مننا يسعى وراء الحصول علي الجسم المثالي و اتباع برنامج غذائي صحي يساعده على فقدان الوزن . فى أى حمية نقوم باتباعها تعني الحرمان من بعض الأطعمة التى تسبب زيادة الوزن و ضبط أنواع الأطعمة الأخري بالإضافة إلى ممارسة الرياضة. وحمية السبانخ من الأطعمة التي عليك تجربتها حيث لها الكثير من الفوائد الصحية المتعلقة بفقدان الوزن

لماذا السبانخ مفيدة فى إنقاص الوزن ؟

تحتوى السبانخ على بعض المحتويات الغذائية المفيدة للجسم بالإضافة إلى الفوائد الصحية، لذلك هى مفيدة جداً عند إضافتها لأي نظام غذائى. و نقدم لك فى النقاط التالية اهم الفوائد الصحية التي نحصل عليها من السبانخ لفقدان الوزن:

1- تحتوى على كمية عالية من الماء:

تعتبر السبانخ من الأصناف الغذائية الهامة عند فقدان الوزن لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الماء و التى توفرها للجسم و تملأ كل احتياجات الجسم من السوائل أثناء اتباع النظام الغذائى

2- تحتوى على الكربوهيدرات:

تحتوى السبانخ على كمية من الكربوهيدرات و التي تعتبر كافية للجسم ، و يكون ليس في حاجة إلي تناول أصناف أخرى مثل الأرز. كما أن السبانخ يمكنها أن تساعدك في الحد من تناول الكربوهيدرات

- تحتوى على سعرات حرارية منخفضة:

السعرات الحرارية التى تحتوى عليها السبانخ مثالية للذين يتابعون نظام غذائي صحي لأنها تحتوى علي سعرات حرارية قليلة مقارنة بالأطعمة الأخرى

4- الألياف:

استهلاك السبانخ أثناء اتباع الحميات الغذائية مفيد جداً بسبب محتواه العالى من الألياف و الذي يجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول حتى تتمكن من تجنب تناول الطعام لفترة طويلة، بالإضافة إلي أن الألياف الموجودة فى السبانخ تساعد على تسهيل عملية الهضم

السبانخ يحتوى علي علي مادة تسمي ثايلاكويد و هي مفيدة في تخفيز خسارة الوزن بنسبة 43%، لأن هذه المادة تساعد الجسم في أن يشعر بالشبع لمدة طويلة مما يساعد على خسارة الوزن

وصفة السبانخ للرجيم وانقاص الوزن :

هناك طرق عديدة لإعداد السبانخ و لكن بالنسبة لأولئك الذين يسعون وراء أنقاص الوزن باستخدام السبانخ ، إليهم هذه الوصفة:

المكونات:

سبانخ طازجة مقطعة

ثمرة تفاح

معلقة كبيرة عصير ليمون

معلقة كبيرة عسل

كوب واحد ماء

مكعبات ثلج حسب الحاجة

الطريقة:

يغسل السبانخ و التفاح جيداً ثم يقطع ، و يوضع كلاهما فى الخلاط مع الماء و العسل و عصير الليمون و مكعبات الثلج و تضرب جميع المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً. و يشرب هذا المشروب بانتظام على مدار اليوم

هناك بعض التحذيرات التي يجب معرفتها قبل استهلاك السبانخ في الحميات الغذائية:

قبل أن تقرر فى إدخال صنف السبانخ إلي الحمية الغذائية، يجب التأكد من معرفة الاَثار الجانبية لاستهلاك السبانخ بشكل مفرط، خاصة للذين يعانون من أمراض معينة مثل حصي الكلى حيث أن الاستهلاك الحاد للسبانخ قد يسبب اضرار سلبية. إليك الاَثار الجانبية للاستهلاك الزائد للسبانخ:

1-تكوين حصي الكلي : السبانخ هو نوع من أنواع الخضروات الورقية و الذي يتضمن البيورينات و هى نوع من المركبات العضوية و التي يمكن أن تشكل فيها حمض اليوريك عندما تستهلك السبانخ بكميات زائدة. حمض اليوريك هو مادة مضرة جداً للكليتين لأنه يزيد من ترسب الكالسيوم في الكلى و التي تشكل في النهاية حصي الكلي.

2- التسمم : أوراق التسمم قد تسبب التسمم عندما تستهلك بدون أن تطهي جيداً أو عند استهلاكها بدون طهي تماماً بأنها قد تكون ملوثة و تحتوى علي بيكتريا إي كولاى الناتجة عن الأسمدة العضوية أو المبيدات أو الري

- الأنيميا : عند استهلاك السبانخ بشكل مفرط ، يمكن أن يسبب صعوبة فى استيعاب كمية الحديد التى يحتاجها الطعام. و تحتوي السبانخ علي نوع من الحديد و الذي يصعب امتصاصه من الأمعاء و هذا هو ما يسبب نقص الحديد و الأنيميا

4- الأسهال : السبانخ هى مصدر عالى للألياف النباتية و كوب واحد من السبانخ المطبوخة تعطى الجسم حوالى 6 جرامات من الألياف وهى ألياف جيدة للهضم . لذلك عند تناول الكثير من السبانخ يمكن أن يسبب اضطرابات المعدة بما فى ذلك الأسهال و الأنتفاخ و حتى الأمساك

هذه التحذيرات لا تمنعك من تناول السبانخ و لكن تحذرك من استهلاك السبانخ الغير صحيح. و لذلك يفضل استهلاك السبانخ بطريقة معتدلة للحصول علي جميع الفوائد الصحية..