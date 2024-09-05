الاتحاد السكندري يقترب من ضم نجم بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مجلس أدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي من ضم نجم دفاع نادي بيراميدز عبد الله بكري ليكون الصفقة العاشرة التي يضمها الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و ذكرت مصادر داخل نادي الاتحاد السكندري ان عبد الله بكري قام بالفعل بتوقيع عقود انتقال جديدة لنادي الاتحاد السكندري وان الإعلان عن الصفقة سيتم بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر ان عبد الله بكري لعب لعدة اندية وكانت أبرز محطاته بنادي سموحة حيث كان أحد نجوم الفريق السكندري الذي تأهل لنهائي كأس مصر عام ٢٠١٨ لينتقل بعدها إلى نادي بيراميدز .

المعروف ان نادي الاتحاد السكندري ضم حتى الان تسعة صفقات جديدة في ظل حرص الإدارة على تدعيم الفريق قبل الموسم المقبل.