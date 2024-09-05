محمد عبد المنعم يخطر منتخب مصر بعدم الإنضمام للمعسكر

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي اتحاد الكرة المصري والمنتخب الوطني رسمياً بإعتذاره عن عن عدم تمكنه من الانضمام إلى المعسكر الحالي للمنتخب.

وكانت تقارير فرنسية قد أشارت خلال الساعات اماضية إلى إمكانية سفر عبد المنعم مساء أمس الأربعاء للالتحاق بالمعسكر، إلا أن ذلك لم يحدث.

وكانت الجهاز الفني للمنتخب قد إختار محمد عبد المنعم ضمن قائمة الفراعنة قبل أن ينتقل اللاعب من الأهلي إلى نيس الفرنسي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراتين خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، حيث يواجه كاب فيردي وبوتسوانا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.