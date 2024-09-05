الفحص الطبي يحدد حجم إصابة يوسف أيمن

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع يوسف أيمن قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم الخميس لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مران أمس الأربعاء.

وإشتكى يوسف أيمن المنضم حديثاص للأهلي قادماً من فريق الدحيل القطري من ىلام في الركبة لم يستطع معها إكمال المران.

ومن المنتظر ان تحدد الفحوصات التي شخضع لها اللاعب اليوم حجم الإصابة وموعد عودته مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم إستعداداً لإنطلاق الموسم الجديد بداية من مواجهة فريق جورماهيا الكيني في مباراتي الدور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.