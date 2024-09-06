"الأحمر البحريني" يكتب التاريخ أمام أستراليا في تصفيات المونديال

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عاد المنتخب البحريني من أستراليا بفوز تاريخي في تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026، ونجح الأزرق الكويتي في صنع المفاجأة أمام النشامى الأردني، بهدف التعادل في الوقت القاتل، فيما خيب الأخضر السعودي الآمال واستسلم لتعادل غير متوقع في مواجهته على أرضه بمدينة جدة أمام نظيره الأندونيسي.

فقد سجل المنتخب الإندونيسي أول أهدافه على أرض السعودية منذ 28 عاماً والثاني في تاريخ مواجهاتهما، وذلك بعدما أحرز هدف السبق في مباراتهما بتصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس.

وسجل راغنر أورتامانغون هدف إندونيسيا الأول في مرمى السعودية بتسديدة داخل منطقة الجزاء عقب مرور 19 دقيقة لعب من المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين بعد تعادله الخميس مع ضيفه الإندونيسي 1 - 1 في بداية مشواره بالمجموعة الثالثة في الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتقدم منتخب إندونيسيا بهدف مباغت حمل توقيع راغنار أوراتمانغوين في الدقيقة 19، غير أن مصعب الجوير أحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ويلعب المنتخب السعودي المباراة المقبلة أمام المنتخب الصيني يوم الثلاثاء في مدينة داليان.

الأزرق الكويتي يتعادل مع النشامى

استهل المنتخب الأردني مشواره في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعثر بالتعادل 1-1 أمام ضيفه الكويتي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وأحرز النجم موسى التعمري هدف التقدم للأردن في الدقيقة 13 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، ثم أدرك يوسف ناصر هدف التعادل للكويت من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحصد بذلك الأردن والكويت أول نقطة لهما في المجموعة الثانية التي يتصدرها العراق (ثلاث نقاط) الفائز على مضيفه العماني 1-0.

ويملك المنتخبان الفلسطيني والكوري الجنوبي نقطة واحدة أيضا بعد تعادلهما بدون أهداف في وقت سابق اليوم الخميس.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما سينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع من التصفيات.

البحرين.. فوز تاريخي على استراليا

نجحت البحرين في اقتناص فوز تاريخي من أرض أستراليا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبدأت البحرين مشوارها في الدور الثالث من التصفيات بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز على أستراليا 1-0 الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وأتى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 بعد كرة عرضية من عبد الله ارتطمت بسوتار وتحولت إلى الشباك، ولعب منتخب أستراليا منقوصاً من أحد لاعبيه منذ الدقيقة 77 بسبب الطرد.

وقدم منتخب البحرين أداء رائعاً طوال اللقاء وهدد مرمى أستراليا في أكثر من مناسبة كما طالب بركلة جزاء في الشوط الأول إلا أن تقنية الفيديو رفضت احتساب خطأ على الحارس الأسترالي رايان.