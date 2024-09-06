جيسوس يصدم نيمار ويطالب باستبعاده من قائمة الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي صدمة مدوية خلال الساعات الماضية، وذلك مع اقتراب عودته للملاعب مرة اخري.

حيث كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن تطورات مفاجئة بشأن نجم نادي الهلال السعودي، نيمار جونيور، الذي ينتظر جمهور الفريق عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة.

وفقًا للصحيفة، يسعى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى إبقاء النجم البرازيلي خارج قائمة الفريق حتى يناير المقبل، مع استمرار تسجيل الظهير الأيسر رينان لودي. وأوضحت التقارير أن جيسوس قدم تقريرًا لإدارة الهلال يطالب فيه بالاحتفاظ بلودي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لأن نيمار لن يكون جاهزًا بشكل كامل قبل نوفمبر.



تدرس إدارة الهلال طلب جيسوس قبل الموعد النهائي لتقديم القائمة إلى رابطة دوري روشن للمحترفين، والذي يوافق الاثنين المقبل، 9 سبتمبر. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه مطالب جماهير الهلال بإبعاد لودي بسبب أدائه غير المقنع وكثرة إصاباته، خاصة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي من الشباب مقابل 105 ملايين ريال سعودي، وإعارة مصعب الجوير لمدة عام.

يُذكر أن لودي انتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من مارسيليا الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2027، ويبلغ سعره السوقي الحالي 18 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".