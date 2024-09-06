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الامارات | حمدان بن مبارك: اتحاد الكرة يضع كل امكانياته في خدمة المنتخب

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المصدر: الامارات اليوم -دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، المنتخب الوطني وجمهوره بمناسبة فوزه على شقيقه القطري بثلاثية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري وبأداء اللاعبين، مؤكدا أن اتحاد الكرة يضع كل امكانياته في خدمة المنتخب الوطني.

وثمّن رئيس الاتحاد خلال حضوره ومتابعته للمباراة في استاد أحمد بن علي بالدوحة دور جمهور الكرة الإماراتية، الذي واصل تحفيز اللاعبين وكان سنداً لهم في المدرجات.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: "إن النتيجة الإيجابية للمباراة الأولى محطة مهمة لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات, وعلينا أن نبني عليها، ونُحصّنها بنقاط جديدة لكي نقوي موقفنا منذ البداية".

وأضاف أن المواجهة مع المنتخب الإيراني التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحتاج إلى مزيد من التركيز والعطاء، لأن أهميتها لا تقل عن أهمية مباراة الجولة الأولى، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب الوطني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، داعياً إلى طي صفحة المباراة الأولى بعد الاستفادة من دروسها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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