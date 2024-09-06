المغربية حنان آيت الحاج إلى فالنسيا الإسباني حتى يونيو 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن فريق فالنسيا الإسباني النسوي لكرة القدم،الجمعة،عن تعاقده مع حنان آيت الحاج، لاعبة الجيش الملكي والمنتخب المغربي.

وأوضحت إدارة النادي الإسباني، عبر موقعها الرسمي،اتفاقها مع اللاعبة المغربية على بنود عقد انضمام إلى النادي حتى 30 يونيو 2025.

حنان ايت الحاج بقميص المنتخب المغربي

ودافعت اللاعبة المغربية، المولودة بأغادير في 2 نوفمبر 1994، عن ألوان نادي الجيش الملكي المغربي لثمانية مواسم، وذلك منذ موسم 2016 - 2017، مع محطة قصيرة قضتها بنادي سرقسطة الإسباني في موسم 2020 – 2021.

وقدم موقع النادي الإسباني اللاعبة المغربية بشكل لائق، حيث كتب: "حنان آيت الحاج لاعبة سريعة، تجيد الارتباط بشكل جيد للغاية في جميع مناطق الملعب؛ رائعة من الناحية الفنية، تعرف كيف تخرج من المواقف المعقدة، كما أنها حازمة في الصراعات الثنائية وتتمركز بشكل جيد دائماً".

وحققت آيت الحاج رفقة الفريق العسكري المغربي مجموعة من الألقاب، من بينها الدوري المغربي وكأس العرش، فضلا عن بطولة إفريقيا للأندية البطلة. كما أنها كانت حاضرة في آخر دورة لكأس العالم للسيدات، حيث كتبت التاريخ رفقة "لبؤات الأطلس"، بتجاوزهن دور المجموعات.

ويأتي انتقال آيت الحاج إلى البطولة الإسبانية ليؤكد الصحوة التي تعرفها كرة القدم للسيدات في المغرب، في السنوات الأخيرة، والتي توجت بوجود منتخبات أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة، فضلا عن المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم؛فضلا عن وصول المنتخب المغربي الأول إلى نهائي بطولة أمام إفريقيا الأخيرة، وتتويج الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا للفرق البطلة في الدورة ما قبل الماضية في المغرب، وحصول فريقي سبورتينغ الدار البيضاء والجيش الملكي على الرتبتين الثانية والثالثة في آخر بطولة جرت بالكوت ديفوار.

وفضلا عن اللاعبات اللواتي ولدن في المهجر وبرزن في دوريات أوروبية وفي أميركا الشمالية واخترن اللعب للمنتخبات المغربية، فقد فتح الظهور المشرف للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة الباب أمام عدد من لاعبات البطولة المحلية، وخصوصا من فريق الجيش الملكي، للانضمام إلى فرق أوروبية، خصوصا الإسبانية منها، بينهن، إضافة إلى آيت الحاج، قائدة المنتخب المغربي ولاعبة وسط الميدان غزلان الشباك التي انتقلت الموسم الماضي للعب في صفوف ليفانتي بادالونا الإسباني، وكذا المهاجمة فاطمة تاكناوت التي انتقلت للعب في صفوف فريق إفسي إشبيلية الإسباني.

وتشهد البطولة الإسبانية وجود لاعبات أخريات، انطلقن منها أو انتقلن إليها من بطولات أوروبية، على غرار ياسمين زهير (ريال بيتيس)، وسكينة أوزراوي ديكي (تينيريفي)، وأنيسة لحماري (ليفانتي يو دي)، وياسمين المرابط (فالنسيا).

كلام الصور:

غزلان آيت الحاج بقميص إف سي فالنسيا الإسباني