"إنجاز تاريخي" ريال مدريد يحتفى مع كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 900

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ان يسجل 900 هدفا في مباريات رسمية، ليعزز سجله الطويل المرصع بالإنجازات، ويصبح أول لاعب كرة قدم عبر التاريخ يحقق هذا الانجاز.

وجه ريال مدريد رسالة تهنئة لأسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد وصوله إلى إنجاز تاريخي، فيما قاد الدون منتخب البرتغال للفوز على كرواتيا (2-1)، في افتتاح دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، بعدما سجل هدف فريقه الثاني.

وبذلك، وصل "الدون" إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية على كافة الأصعدة، منها 450 بقميص الفريق الملكي و131 مع البرتغال.

ونشر النادي الإسباني تغريدة عبر كافة حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "إنجاز تاريخي آخر: 900 هدف في مسيرة أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم".

وأتم: "تهانينا، عزيزنا ومحل إعجابنا كريستيانو رونالدو.. ريال مدريد وجماهيره فخورون بك دائما".

وسبق لرونالدو اللعب ضمن صفوف الريال بين عامي 2009 و2018، توج خلالها هدافا تاريخيا للنادي برصيد 450 هدفا بمختلف البطولات.

ويتفوق نجم النصر السعودي بفارق 58 هدفا عن أقرب منافسيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك 842 هدفا. ويحتل الأسطورة البرازيلية بيليه المركز الثالث في القائمة برصيد 765 هدفا.

الأهداف الدولية التي سجلها قائد البرتغال وهي 131 هدفا في 209 مباراة، هي أيضا أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق. ويحتل ميسي مرة أخرى المركز الثاني خلف رونالدو في تلك القائمة، هو والمهاجم الإيراني السابق علي دائي، ولديهما 109 أهداف.