الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إداري

استغرب جمهور فريق يلعب في دوري المحترفين، من قيام إداري الفريق بتقديم التوجيهات الفنية للاعبين، وفي المقابل كان المدرب جالساً على دكة الاحتياط في حالة نادرة الحدوث في المنطقة الفنية.

أحلام

اعتبر إداري لنادٍ يلعب في الدرجة الأولى أن طموح فريقه في خطف إحدى بطاقتي التأهل للمحترفين، لا يتناسب مع إمكانات الفريق الفنية، وبالتالي سيتحوّل هذا الطموح إلى أحلام.

شرط

رفض مدرب تسلّم الشرط الجزائي من النادي الذي درّبه وانتهت مهمته معه بعد إلغاء العقد، مبيناً أنه تجمعه مع النادي علاقة مميزة ولا يريد التفريط فيها مقابل أي مبلغ مالي.

اعتراضات

استغرب جمهور نادٍ محترف من حديث حكم مباراة في دوري المحترفين مع الجمهور أثناء سير المباراة، وهو يدعو أحد المعترضين على قراراته إلى النزول للتحكيم بدلاً منه.

حارس

أشاد مدرب فريق «درجة أولى» بالتوجيهات الفنية التي يسديها حارس المرمى للمدافعين، ووصفها بأنها تؤكد أن حارس المرمى نصف الفريق.

متحدث

طلب المتحدث الرسمي لأحد أندية المحترفين، تم تعيينه حديثاً، من وسائل الإعلام منحه فرصة لوضع خطة واستراتيجية متكاملة تتوافق مع سياسة النادي في التعامل مع الإعلام، وذلك قبل إجراء أي مقابلات صحافية.

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