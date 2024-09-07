المغرب يفوز على الغابون برباعية في إقصائيات أمم إفريقيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: فاز المنتخب المغربي،الجمعة، على نظيره الغابوني بأربعة أهداف لواحد، على أرضية ملعب أغادير، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا - المغرب 2025.

وجاءت المواجهة، التي أدارها الحكم الموريتاني دحان بايدا،مفتوحة بين المنتخبين، افتتح خلالها "أسود الأطلس" عداد الأهداف من نقطة الجزاء من رجل حكيم زياش في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحصل المنتخب الغابوني على ضربة جزاء في الدقيقة الـ15، لم يتمكن العميد إيمريك بيير أوباميانغ من تحويلها إلى هدف التعادل. وفي حدود الدقيقة 26 سيتمكن حكيم زياش من إضافة الهدف الثاني من ركلة الجزاء.

وضغط المنتخب الغابوني لتعديل النتيجة في ما تبقى من دقائق الشوط الأول، مع تألق لافت للحارس المغربي ياسين بونو، الذي صد محاولات محققة للتسجيل، قبل أن ينجح إيمريك بيير أوباميانغ، في تقليص النتيجة من نقطة الجزاء.

وتحسن أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني لينجح ابراهيم دياز، في الدقيقة 59 في تسجيل أول أهدافه بالقميص المغربي، قبل أن يعزز البديل أيوب الكعبي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 82، مستثمرا بعد تمريرة حاسمة من البديل عز الدين أوناحي.

يشار إلى أن المنتخب المغربي يخوض الإقصائيات وهو مؤهل إلى النهائيات باعتباره يمثل البلد المستضيف.

ويحتل المنتخب المغربي - الذي يواجه، الاثنين المقبل، في أكادير، منتخب ليسوتو، برسم الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية - صدارة مجموعته مناصفة مع إفريقيا الوسطى، بعد إجراء الجولة الأولى، بثلاثة نقط، أمام الغابون وليسوتو بصفر نقطة.