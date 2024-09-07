فلاشينغ ميدوز: الأوكرانية كيتشينوك تحرز لقب الزوجي بعد يومين من تأجيل زفافها

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : أحرزت الأوكرانية ليودميلا كيتشينوك لقب زوجي السيدات الجمعة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، بعد يومين فقط من تأجيل حفل زفافها.

ولعبت كيتشينوك (32 عاما) إلى جانب اللاتفية يلينا أوستابنكو، فتغلبتا على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والصينية جنغ شواي 6 4، 6 3 في نهائي زوجي السيدات.

كانت كيتشينوك تخطط للزواج الأربعاء من صديقها ستاس خمارسكي الذي يعمل أيضا مدربا لأوستابنكو.

لكن بلوغ الثنائي المصنف سابعا المباراة النهائية، أجّل الاستحقاق السعيد.

قالت كيتشينوك "كان من المفترض أن نتزوج أنا وصديقي الأربعاء لكن ذلك لم يحدث".

تابعت "كان لدينا الموعد بالفعل لكن كنا نخوض نصف النهائي".