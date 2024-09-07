كاين للسير على خطى المسيرة الطويلة لرونالدو

الرياص - اسماء السيد - لندن : يخطط قائد منتخب إنكلترا لكرة القدم هاري كاين للسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تمديد مسيرته لأطول فترة ممكنة.

سجل رونالدو هدفه الـ900 في مسيرة زاخرة، خلال الفوز على كرواتيا الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

كان الظهور الـ213 للاعب النصر السعودي البالغ 39 عاماً، مع منتخب بلاده.

إنجاز يحفّز كاين الذي بات بعمر الحادية والثلاثين، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول، بعد أن خسر نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا 1 2.

وينوي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أن يسير على خطى الـ"دون" الذي سطّر مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

يستعد نجم توتنهام السابق لخوض مواجهة إيرلندا السبت في دبلن ضمن دوري الأمم الأوروبية التي نزل منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مستواها الثاني.

قال كاين الجمعة لصحافيين "كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول".

وتابع "أعتقد أنه في كرة القدم أحيانا وفي الرياضة بشكل عام، هناك تصور بأنك تبدأ في التراجع بعد بلوغك الثلاثين، تخوض مباريات أقل ولا تشارك في مستوى الطليعة".

وأكمل "كريستيانو يظهر ذلك كل أسبوع، في كل مرة يلعب، كل مرة يسجل، لذا من وجهة نظري هذا هو الهدف".

وأضاف كاين الذي لا يزال لاهثا وراء لقبه الأول "أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع إنكلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر. هذا يؤكد أن الأمر ممكن".

وأردف "أشعر بأني في مكان جيد، على الصعيدين البدني والذهني، ومهما كان الضجيج المرافق، طالما تلعب جيدا وتقوم بعملك، فهذا كل ما باستطاعتك القيام به".