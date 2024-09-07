مدرب ريال مدريد يكشف الصعوبات التي تواجهه داخل الملكي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حجم الصعوبات التي يواجهها مع النادي الإسباني خلال فترة تواجده.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد، هناك العديد من الصعوبات التي أجدها كل يوم، إنها مهمة ذات قوة ومسؤولية كبيرة، يمكنني اختيار الوقت الذي أتدرب فيه".

وتابع: "في النهاية، إنها علاقة بين الناس، وهذا هو الجانب الأكثر أهمية، أحيانًا أسأل اللاعبين من أنتم؟ فيقولون لي أنا لاعب وأنا أقول لهم لا، أنت شخص يلعب كرة القدم".

وأكمل المدرب الإيطالي تصريحاته: "أبحث عن بناء علاقة على المستوى الشخصي والمهني، لأنه بهذه الطريقة يمكنك الحصول على أداء أفضل من المحترفين، أحاول أن أفعل ذلك".

وأردف: "بالطبع، الأمر ليس سهلاً لأن اللاعب يريد اللعب دائمًا، و11 يفعلون ذلك، لكن 15 يذهبون لمشاهدة المباراة، هذا هو الشيء الأكثر تعقيدا، ولكن إذا تمكنت من الحصول على علاقة شخصية جيدة، فهذا يساعدك على العمل بشكل أفضل".

وأضاف: "لابد من أن يكون لديك فكرة واضحة عما يجب عليك فعله، من المهم أن تستمع إلى مساعدك، إلى اللاعب، لا توجد حياة بدون ضغوط أو القليل من التوتر، ليس الكثير من التوتر، اليوم الذي لا أشعر فيه بأي مشاعر قبل المباراة هو اليوم الذي يجب أن أتوقف فيه، قبل المباراة، هناك قلق، كما أن هناك شعور سلبي بالتفكير في أن الأمور لن تسير على ما يرام، وأنهم سيسجلون هدفًا، عندما تبدأ المباراة، يتوقف كل شيء، لذا، عليك أن تجد راحة البال للتعامل مع مواقف كرة القدم".