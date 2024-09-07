شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يقدم دعوة رسمية لسفير الرياضة الفرنسي لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صامويل دوكروكيه، سفير الرياضة بفرنسا "سفير الدبلوماسية الرياضية الفرنسية"، بحضور السيد السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الرياضي وتعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا.

خلال اللقاء، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى مذكرة التفاهم المقدمة من وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى الجانب الفرنسي، والتي تسعى فيها الوزارة إلى تعظيم الخبرات وتعظيم التعاون الثنائي فى المجال الشبابي والرياضي، مؤكدًا رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى تنظيم دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتسعى مصر للاستفادة من هذه الخبرات، والتي تأتي في إطار دعم واستعداد مصر لتجهيز الملف المقترح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2040.

وأضاف صبحي، "لقد استضافت مصر منذ عام 2018 أكثر من 400 حدث رياضي دولي بنجاح، وهو ما يعكس قدرتنا على استضافة البطولات الكبرى. حيث تسعى الدولة المصرية إلى استغلال هذا النجاح من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي للاستفادة من خبراتهم في تنظيم الفعاليات الكبرى وتطوير البنية التحتية الرياضية".

كما توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدعوة رسمية لصامويل دوكروكيه لزيارة مصر، والاطلاع على البنية التحتية الرياضية المصرية المتطورة، والتي أصبحت جاهزة لاستضافة المزيد من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

من جانبه، أشاد السيد صامويل دوكروكيه بالنجاحات التي حققتها مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، حيث كانت مصر رائدة في هذا المجال بعد ان اثبتت قدرتها ونجاحها في استضافة بطولة العالم لكرة اليد والتي كانت تحديًا عالميًا. كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

ومن جانبه أشاد السيد السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، بالدور الكبير الذي قام به السيد السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، في تسهيل استخراج تأشيرات الرياضيين المصريين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. مؤكدا أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في تعزيز حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية، معربًا عن تقديره لجهود السفير الفرنسي في دعم هذا التعاون المثمر بين البلدين.