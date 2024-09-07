دوري الأمم الأوروبية: رهانات سباليتي تنجح في باريس بانتظار التأكيد في بودابست

الرياص - اسماء السيد - نيقوسيا : أظهر المنتخب الإيطالي لكرة القدم في مباراة الفوز على فرنسا 3 1 الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وجها مغايرا لما قدمه في مشاركته الكارثية في كأس أوروبا التي ترافقت مع انتقادات حادة طالت خيارات مدربه لوتشانو سباليتي، كان أبرزها من المدرب السابق فابيو كابيلو.

ولم ينف سباليتي مسؤوليته خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، معتبرا أن اللوم يقع بالكامل عليه "أعتقد أن ما حدث يعتمد كليا عليّ. يجب إعفاء اللاعبين من هذه المسؤوليات، سواء الموجودين هنا اليوم أو الذين لم أستدعهم...".

وأضاف "مررت بصيف سيئ للغاية... خلال 30 عاما من مزاولتي هذه المهنة (التدريب)، لا أتذكر فريقا تحت قيادتي لم يقاتل كما فعلنا في تلك المباراة (مواجهة سويسرا في دور الـ16 لكأس أوروبا)".

وتُلخّص مواجهة سويسرا مشاركة بطل العالم أربع مرات في البطولة القارية، إذ عانى على المستويين الذهني والتكتيكي، فبدا لاعبوه من دون روح قتالية، كما كانت الفوضى سمة طاغية على أدائهم على أرض الملعب.

ووصفت وقتذاك الصحف الإيطالية مشاركة منتخب بلادها بعبارات قاسية مثل "فشل وطني" لصحيفة "توتو سبورت"، و"عار" لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، و"يجب القيام بكل شيء من جديد" للصحيفة الأشهر "لا غازيتا ديلو سبورت".

العودة عن الخطأ

ربما يعود السبب في تلك الفوضى إلى كثرة المسؤوليات المنوطة باللاعبين من طرف سباليتي، وهي فرضية علّق عليها عشية مواجهة فرنسا "ربما أثقلت كاهلهم خلال البطولة بالمسؤوليات التي أوكلتهم بها. أعتقد أن هذا الوقت المناسب للقيام بشيء مختلف. سأقوم الآن بإنشاء مجموعة جديدة مع ضغط أقل وجعل اللاعبين يشعرون بجمال ارتداء قميص المنتخب الوطني".

وكان الاعتماد على خط دفاع مكوّن من أربعة لاعبين بدلا من ثلاثة هو أحد أكثر الأمور التي انتٌقد عليها قبل أشهر قليلة، على اعتبار أن معظم المدافعين الموجودين في القائمة كانوا ينشطون في أندية تعتمد نظام لعب من ثلاثة مدافعين.

ومن بين أبرز المنتقدين كان كابيلو الذي وصف سباليتي بالـ"متعجرف" بعد مواجهة إسبانيا في دور المجموعات، مشيرا إلى اعتقاد أنه "اختار إشراك أربعة لاعبين في الخط الخلفي في مواجهة أفضل الأجنحة في أوروبا ورأينا من كان المنتخب الأفضل".

ولم يغب عن بال مدرب نابولي السابق التطرق إلى هذه الجزئية خلال المؤتمر الصحافي، مشيرا إلى أنه كان يطلب من لاعبيه الدفاع بأربعة لاعبين وبناء اللعب بثلاثة "كنت أفكر في ذلك وهو أحد الأمور التي سأغيرها. أريد إزالة هذا التعقيد: سنلعب دائما بـ3 5 2 أو 3 4 2 1 أو 3 5 1 1"، مع التأكيد على منح لاعبيه هامش حرية أكبر في الأمام.

وطبّق سباليتي كلامه على أرض الواقع في مواجهة فرنسا، فاعتمد الرسم التكتيكي 3 5 1 1، مع الدخول بتشكيلة أساسية قوامها عناصر شابة، فبدا لاعبوه أكثر نشاطا وحرية وتحررا من السابق، كما كانوا أكثر ثباتا ذهنيا ونجحوا في رد الفعل رغم تأخرهم في النتيجة في الثواني الأولى بهدف برادلي باركولا، في ما وصفه بـ"ردة فعل فريق كبير"، وهو ما عابهم في ألمانيا.

رهان على الشباب

قد يكون المكسب الأكبر الذي خرجت به إيطاليا من مواجهة فرنسا، إلى جانب الظفر بالنقاط الثلاث ونجاح الرسم التكتيكي الجديد، هو صوابية الرهان على شبان قد يشكّلون ضمانة في الاستحقاقات المقبلة، أي دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2026.

وتألق من بين هؤلاء الشبان على ملعب "بارك دي برانس" لاعب الوسط سامويلي ريتشي (23 عاما)، إضافة إلى زميليه في خط الوسط دافيدي فراتيزي (24) صاحب الهدف الثاني، والعائد من الإيقاف ساندرو تونالي (24) الذي صنع الهدف الأول بطريقة رائعة للمتألق الآخر فيديريكو دي ماركو (26)، والبديل صاحب الهدف الثالث جاكومو راسبادوري (24).

والجدير بالذكر أن القائمة التي اختارها سباليتي من 23 لاعبا، تضم لاعبا واحدا تخطى حاجز الـ30 من العمر هو المدافع جوفاني دي لورنتسو (31)، مقابل 18 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما.