ديشامب يواجه أزمة جديدة داخل معسكر فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صدمة كبيرة خلال معسكر الفريق الحالي في سبتمبر، حيث أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إصابة لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري في عضلة الساق.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن زاير إيمري سيغيب عن مباراة فرنسا المقبلة ضد بلجيكا يوم الإثنين في الجولة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا.

وكان ديشامب قد اضطر لإجراء ثلاثة تعديلات على قائمة المنتخب هذا الشهر بسبب إصابات كل من ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي، وفيرلان ميندي، وأوريلين تشواميني ثنائي ريال مدريد.

واستهل منتخب فرنسا الموسم الرابع في دوري أمم أوروبا بخسارة مدوية أمام إيطاليا، حيث انتهت المباراة بفوز الضيوف 3-1 في ملعب حديقة الأمراء.