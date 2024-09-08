تقارير.. ثنائي الدوري الاسباني يتنافسان من أجل ضم نجم منتخب ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت العديد من التقارير الصحفية، وجود صراعا قويا بين الثنائي برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدمات نجم منتخب ألمانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهو ما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان للحصول علي خدمات النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل.



وتابعت الصحيفة، أن كيميتش لا يرغب في تجديد تعاقده مع بايرن هذا الموسم ويسعي لخوض تجربه جديدة بعد نهاية تعاقده مع الفريق البافاري.



ويخطط برشلونة لاستخدام، هانز فليك مدرب الفريق لاقناع كيميتش بالانضمام إلي صفوف الفريق الكتالوني نظرا للعلاقة التي تربطهم منذ أن كان يتولي المدرب قيادة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني.