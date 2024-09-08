شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى بوتسوانا اليوم بعد تأجيل السفر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، اليوم الأحد، إلى بوتسوانا استعدادا لمباراة المنتخبين فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وفاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.

وكان المنتخب أعلن السفر إلى بوتسوانا أمس، السبت، قبل أن يقرر تأجيل السفر 24 ساعة لتطير البعثة في الواحدة ظهر اليوم الأحد، ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتضم بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.