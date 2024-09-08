"ان بي ايه": ناغتس يمدد عقد موراي لأربع سنوات مقابل 208 ملايين يورو (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : مدّد دنفر ناغتس بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" عام 2023 عقد صانع ألعابه الكندي جمال موراي لأربع سنوات مقابل 208 ملايين دولار، وفقا لما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.

وأمضى موراي سنواته السبع في الدوري بقميص ناغتس وقاده للفوز بباكورة ألقابه في الموسم ما قبل الماضي، إضافة إلى بلوغه مع منتخب بلاده الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس الشهر الماضي.

ذكرت صحيفة دنفر بوست وقناة "إي إس بي إن" أن العقد الأقصى الجديد الذي وقّعه موراي سيظل ساريا حتى موسم 2028 2029. علما أن الكندي كان بإمكانه أن يتحرر من عقده العام المقبل.

وحقق موراي (27 عاما) في الموسم الماضي أعلى معدلات في مسيرته مع 21.2 نقطة و6.5 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، فضلا عن أفضل نسبة تسديد مع 48.1 في المئة و42.5 في المئة عن الرميات الثلاثية.

وكان دنفر خسر فرصة الدفاع عن لقبه بسقوطه أمام مينيسوتا تمبروولفز في سلسلة من سبع مباريات في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" في الموسم الماضي.

وتعرض موراي لتمزق في أربطة ركبته اليسرى وغاب عن كامل موسم 2021 2022، لكنه عاد في الموسم التالي وسجل متوسط 20.0 نقطة و6.2 تمريرات حاسمة في طريق دنفر للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويشكّل موراي إلى جانب زميله النجم الصربي نيكولا يوكيتش (29 عاما)، أفضل لاعب في الدوري المنتظم ثلاث مرات، ثنائيا متفجرا في قلب نجاح دنفر على مدار المواسم الماضية.