الامارات | ثنائي «غودولفين» يطلب لقب «بري دو مولان دي لونغشامب» الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بالثنائي «نوتابل سبيتش» و«ترايباليست» للمنافسة على لقب سباق «بري دو مولان دي لونغشامب» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، ويُقام اليوم على مضمار «لونغشامب» الفرنسي الشهير.

كما يعوّل فريق «غودولفين» على المهر غير المهزوم «أومبدسمان» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، للمنافسة على لقب سباق «بري دو برنس دورانغ» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2000 متر عشبي.

ويستند المهر «نوتابل سبيتش» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في الشوط الرابع والرئيس للحفل، إلى قدراته الاندفاعية التي قادته لتحقيق الفوز في خمسة انتصارات من أصل مشاركاته الست في عالم السباقات، من ضمنها انتصاران في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، استهلها مايو الماضي بلقب «2000 غينيز» الإنجليزي العريق، واتبعه بلقب سباق «ساكس ستيكس» في مهرجان «غلورياس غودوود» البريطاني يوليو الماضي.

بدوره يطمح «ترايباليست»، بإشراف المدرب أندريه فابر، إلى انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، بعد أن حقق في مسيرته خمسة انتصارات في سباقات الفئة الثانية «جروب2»، من ضمنها نجاحه في مايو الماضي على مضمار «سان كلاود» في الدفاع عن لقبه، وتحقيق الفوز للعام الثاني توالياً في سباق «بري دو موغيه» الفرنسي.

في ما يخوض «أومبدسمان» مشاركته الأولى على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية، اثنان منها للخيول المبتدئة على مضماري «نيوماركت» و«ليستر» البريطانيين، قبل أن يحقق فوزاً سهلاً في سباق «بري نورييف» لفئة «القوائم»، الذي جرى أغسطس الماضي على مضمار «دوفيل» الفرنسي.