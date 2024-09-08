الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تنطلق في تركيا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار فيلي أفندي في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، اليوم، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31، وذلك للمرة الأولى من نوعها في تاريخ سباقات الكأس الغالية.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بأهداف تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة التركية مشاركة 12 خيلاً تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية في سباق الكأس الغالية، الذي يُقام لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثالثة والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

من جهته، قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني: «يمثل تنظيم المحطة العاشرة في الجمهورية التركية، ترجمة لدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه واهتمامه الكبيرين لدعم الملاك والمربين للخيل العربي في تركيا ودول العالم كافة، كما يعكس مكانة العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين وروابط الصداقة المشتركة، إذ تولي تركيا اهتماماً كبيراً للخيل العربي وتنظم سنوياً الكثير من السباقات، ويحظى الخيل العربي بمكانة مميزة في تاريخ تركيا، ما ينسجم ويتناغم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية الطامحة لإعلاء شأن الخيل العربي عبر تشجيع ودعم الملاك والمربين، وتنظيم سباقات لهم تسهم في تحقيق الصناعة المتطوّرة والتكامل في منظومة الخيول العربية».

وأضاف: «نعرب عن سرورنا بالمحطة الجديدة وانضمام تركيا إلى قائمة وأجندة سباقات 2024، وما تُشكله من إضافة مهمة لمسيرة سباقات الكأس الغالية التي تواصل أهدافها ورسالتها في المضامير الأوروبية والدولية، ونشيد بالمشاركة المميزة في سباق تركيا من أول مشاركة، ما يعكس المكانة المرموقة وقيمة الكأس الغالية في دول العالم أجمع».

• 12 خيلاً تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في تركيا تشارك في السباق.