أحمد مصطفى: الجميع يعمل في مودرن سبورت بمنتهي الاحترافية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى لاعب الوسط أحمد مصطفى لاعب فريق سموحة السابق سعادته عقب إنضمامه لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

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وقال أحمد مصطفى في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي:"سعيد جدًا بهذه الخطوة وأتمنى التوفيق بها ومساعدة نفسي ومساعدة النادي للوصول لأبعد هدف".

وأضاف: "رأيت هنا في مودرن سبورت إمكانيات جبارة وطموح كبير ودعم كبير من قبل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور وليد دعبس والمدير التنفيذي كابتن هيثم عرابي والكابتن طلعت يوسف، الجميع هنا يعمل بمنتهى الإحترافية، كما يوجد مقر خاص باللاعبين على أعلى مستوى، هذا المناخ وكل هذه التفاصيل سوف تساعدنا أن ننافس بقوة الموسم المقبل".

وأتم كلماته: "علينا العمل الجاد الموسم المقبل وأثق في زملائي وهدفنا هو الظهور القوي والمنافسة بكل البطولات".

ولعب صاحب ال٢٧ عاما لأندية الداخلية وبتروجت وجنت البلچيكي وأبها السعودي والعدالة السعودي والإسماعيلي والأخدود السعودي وسموحة.