أمير هشام: الأهلي يقرر عدم قيد معلول لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه كان هناك مقترح داخل النادي الأهلي، بقيد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، في القائمة حال عدم التعاقد مع صفقة أجنبية قبل 12 سبتمبر الجاري وهو موعد غلق القيد الإفريقي، بالرغم من أنه سيتعافى في أكتوبر المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "في النهاية تم الاستقرار على عدم قيد اللاعب في صفوف الفريق، وترك المكان شاغرًا تحسبًا لضم لاعب أجنبي حتى نهاية القيد المحلي في 25 أكتوبر حتى وإن لم يشارك إفريقيًا".

في سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب دور ال 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا مساء يوم الاحد المقبل.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كينيا .

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.