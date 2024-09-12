"ريحة الحبايب".. مروة عيد ترحب بمحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت نجمة كرة اليد المصرية مروة عيد عبد الملك لاعبة فريق نيس الفرنسي، على الترحيب بالنجم المصري محمد عبد المنعم، الذي انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، خلال فترة الانتقالات الفرنسية الحالية.

ونشرت مروة صورة تجمعها رفقة محمد عبد المنعم، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، وعلقت عليها: "ريحة الحبايب".

وكانت مروة عيد، ظهرت اليوم في مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم، لاعباً في نادي نيس الفرنسي، وتولت مهمة الترجمة لمحمد عبد المنعم خلال المؤتمر.

ويذكر أن محمد عبد المنعم انتقل إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي.

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