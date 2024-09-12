المشرف العام بوادي دجلة: هدفنا بناء فريق جيد وكونت خبرة كبيرة في الكرة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: نهى خورشيد- هند عواد

كشف أحمد المغربي نائب رئيس جهاز الكرة والمشرف علي قطاع الكرة النسائية بوادي دجلة عن سر رغبته في العمل في المنظمة النسائية بمصر، موضحاً الاختلاف في التعامل مع اللاعبات.

وقال في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":" درست الحقوق وهو مجال بعيد للغاية عن كرة القدم، ولكن شغفي هو من دفعني لأن حلمي منذ الطفولة هو العمل كمحامي رياضي، وبعد فترة من الوقت أتيحت لي الفرصة وتم ترشيحي لمنصب نائب رئيس جهاز الكرة واخيرا مشرف على فريق الكرة للسيدات".

وأضاف المشرف على سيدات وادي دجلة:" بالطبع واجهت صعوبة ، لان هناك اختلاف في التعامل مع الشباب والبنات، ولكن مع الوقت أصبح لدي خبرة في الكرة النسائية بشكل أكبر والمشاكل التي تواجه المنظومة، وهذا يحتاج إلى وقت كبير والاستعداد لتحديات جديدة".

وتابع:” هدفنا الأساسي حاليا بناء فريق جديد بجانب الحفاظ على القوام الأساسي للمنافسة على البطولات، وخاصة البطولة الأفريقية فهي حلم للجميع بمنظومة دجلة”.

أتم حديثه قائلاً:"أعمل دائما احتواء المشاكل مبكرًا قبل حدوثها لاحكام السيطرة على اللاعبات، لا أتدخل في الأمور الفنية وأترك هذا الأمر لمدربة الفريق".