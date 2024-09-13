رغم توقيعه للزمالك.. 12 صورة من وصول آرون بوبيندزا إلى رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل الجابوني آرون بوبيندزا، إلى مدينة بوخارست الرومانية، صباح اليوم الجمعة، تمهيدا لانضمامه إلى نادي رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من إعلان الزمالك التعاقد معه.

وذكرت صحيفة digisport الرومانية، أن آرون بوبيندزا، وصل إلى رومانيا اليوم، واستقبله هنري كواندا إيونو فويكو ممثل شركة رابيد بوخارست، في المطار.

وكان الزمالك أعلن وصول البطاقة الدولية لبوبيندزا مهاجم نادي سينسناتي الأمريكي، بعدما وقع على اتفاقية التعاقد معه.

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