"مرّ 4 سنوات على المباراة".. "كاف" يكشف عن لقطات حصرية جديدة لـ "قاضية أفشة" أمام الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن لقطات حصرية للهدف الذي سجله محمد مجدي "أفشة" في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال فريقيا 2020.

وتوّج الأهلي حينها باللقب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الزمالك في نهائي أُطلق عليه "نهائي القرن".

وأُطلق كذلك على هدف لاعب الأهلي "القاضية ممكن" نسبة إلى معلق المباراة عصام الشوالي وتعليقه على الهدف.

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