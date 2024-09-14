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مرتضى منصور: لماذا لا ندعم المظلومين إلا بعد وفاتهم؟ (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على أن رحيل إيهاب جلال هي خسارة للرياضة المصرية بشكل عام وليس الكرة المصرية فقط.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "رحيل إيهاب جلال خسارة للرياضة المصرية، لم يكن له أي مشكلة أو خلاف مع أحد وكان يتعامل مع جميع اللاعبين بمنتهى الأدب والاحترام".

وأضاف: "تشرفت بزيارة إيهاب جلال لي في منزلي أكثر من مرة، ولماذا لا نقف بجوار المظلومين و ندعمهم إلا بعد وفاتهم؟، ولا بد أن يحدث هذا الأمر مع الجميع وهم مازالوا على قيد الحياة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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