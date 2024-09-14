مرتضى منصور: لماذا لا ندعم المظلومين إلا بعد وفاتهم؟ (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على أن رحيل إيهاب جلال هي خسارة للرياضة المصرية بشكل عام وليس الكرة المصرية فقط.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "رحيل إيهاب جلال خسارة للرياضة المصرية، لم يكن له أي مشكلة أو خلاف مع أحد وكان يتعامل مع جميع اللاعبين بمنتهى الأدب والاحترام".

وأضاف: "تشرفت بزيارة إيهاب جلال لي في منزلي أكثر من مرة، ولماذا لا نقف بجوار المظلومين و ندعمهم إلا بعد وفاتهم؟، ولا بد أن يحدث هذا الأمر مع الجميع وهم مازالوا على قيد الحياة".

اقرأ أيضاً:

"الزمالك جاهز".. ممدوح عباس يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بأحمد سليمان