مدرب جورماهيا يكشف سر مواجهة الأهلي في الثالثة عصرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث ليو نيفا المدير الفني لجورماهيا الكيني، عن مواجهة الأهلي في الثالثة عصرا، مشيرا إلى أن اللاعبين المصريين لا يفضلون الأمر.

ويستضيف جورماهيا الأهلي، في الثالثة عصر غدا الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال نيفا في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي والزمالك وصن داونز عمالقة إفريقيا، فريقي بعيد كل البعد عن التتويج باللقب، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، المباراة لن تكون سهلة، لكن عليك أن تؤمن بحظوظك".

وأضاف: "الأهلي فريق رائع وقوي لديه خبرات كبيرة، حتى منتخب مصر به العديد من لاعبي الأهلي، لا أتحدث عن لاعبين بشكل خاص، لكن عامة الفريق قوي جدا ويسعى للانتصارات دائما".

وواصل: "الجماهير تضغط بشكل كبير، لكن هذه المباراة هي الرسمية الأولى لنا هذا الموسم، وهذا هو سبب اللجوء إلى جماهيرنا، ونلعب في الساعة الثالثة عصرا لأن اللاعبين المصريين لا يحبون اللعب في هذا التوقيت".

وأتم تصريحاته: "لم نختار التوقيت، لكن نلعب في هذا التوقيت بسبب نقص الإضاءة في كينيا، ولذلك قررنا اللعب في هذا التوقيت، حتى إذا لعبنا ضد الزمالك، أظن من خلال تاريخ مباريات الفرق المصرية سنجد أنهم لا يحبون دائما اللعب بالنهار، ولذلك يلعبون في الليل".