شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد حمدى لاعب إنبي، الأهلي يرفض الاكتفاء بـ4 صفقات وكولر يحسم ملف المهاجم الأجنبي .

الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد حمدى لاعب إنبي

أعلن مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع محمد حمدى لاعب فريق إنبى، ونشرت صفحة الزمالك صورة للاعب عبر موقع x مصحوبة بتعليق: "لاعبنا الجديد هنا".

رفض النادي الأهلي إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية بانتهاء موعد القيد بالنسبة لبطولة السوبر الأفريقي، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أن رحلة البحث عن لايحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام جورماهيا الكينى غداً

يحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام جورماهيا الكينى غداً

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمغربى يحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى مباراة جورماهيا الكينى.

تأجيل الاختبار البدني للحكام بالإسماعيلية تقديرا لعزاء الراحل إيهاب جلال

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاختبار البدني لحكام مناطق السويس، بور سعيد، الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي كان مقررًا إقامته غدًا الأحد.

يبدأ فريق مودرن سبورت، تحت القيادة الفنية لـ طلعت يوسف المدير الفني للفريق، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب الخروج من كأس مصر بعد الهزيمة أمام زد بهدف نظيف في ربع النهائي.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد محمد الشناوى قائد الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري أبطال أفريقيا.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني، استعدادا لمباراة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.