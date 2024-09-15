منافسة ثلاثية.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، حيث فاز أرسنال بديربي شمال لندن ضد توتنهام، واستطاع نيوكاسل الفوز على ولفرهامبتون بعد تأخره بهدف.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما حل الثنائي أرسنال ونيوكاسل في الوصافة برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1. مانشستر سيتي - 12 نقاط

2. أرسنال - 10 نقاط

3. نيوكاسل - 10 نقاط

4. ليفربول - 9 نقاط

5. أستون فيلا - 9 نقاط

6. برايتون - 8 نقاط

7. نوتنجهام - 8 نقاط

8. تشيلسي - 7 نقاط

9. برينتفورد - 6 نقاط

10. مانشستر يونايتد - 6 نقاط

11. بورنموث - 5 نقاط

12. فولهام - 5 نقاط

13. توتنهام - 4 نقاط

14. وست هام - 4 نقاط

15. ليستر - نقطتين

16. كريستال - نقطتين

17. إبسويتش - نقطتين

18. ولفرهامبتون - نقطة

19. ساوثهامبتون - دون نقاط

20. إيفرتون - دون نقاط

وتبدأ الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 21 سبتمبر، بمباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد.

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