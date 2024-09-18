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مدافع ليفربول يكشف سبب سوء حظ محمد صلاح ضد ميلان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث فان دايك لاعب الإنجليزي، عن سوء حظ محمد صلاح لاعب الفريق ضد ميلان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من ، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

وقال فان دايك في تصريحات عبر البودكاست الرسمي للنادي: "كان بإمكان ليفربول أن يفوز بسهولة بأكثر من هدف في المباراة، حيث سدد محمد صلاح في العارضة مرتين، لكن لم يحالفه الحظ أمام ميلان".

وأضاف: "من الواضح أنه كان سيئا الحظ للغاية، لكنه لعب دوره مرة أخرى بالخطورة التي يخلقها. إنه لاعبا مهما للغاية إن لم يكن أحد أفضل اللاعبين في الفريق، وبدأ ساخنا للغاية، ربما لم يتمكن من التسجيل، لكنه عاد إلى أفضل مستوياته".

وأتم تصريحاته: "سيكون صلاح مهما للغاية إذا كان ليفربول يريد مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويبدو أنه قادر تماما على اجتياز الاختبار".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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