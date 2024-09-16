شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الاثنين، من نيروبى بعد مواجهة الشرطة الكينى فى ذهاب دور الـ"32" ببطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية

تنقل قناة أبو ظبى الرياضية مباراة العودة بين الزمالك وجورماهيا الكينى الجمعة المقبل، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

مشوار الزمالك والشرطة الكينى



وصل الشرطة الكيني إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي حيث حقق الفوز بهدف مقابل لاشيء بمجموع مباراتي دور الـ64.

بينما الزمالك قد أُعفى من المشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه في البطولة.

قائمة الزمالك الأفريقية



وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك،

خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.