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الامارات | «M.O.D» تظفر ببطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في مبادلة أرينا بأبوظبي، وحلق بالمركز الأول فريق أكاديمية «M.O.D» وجاء «كوماندو جروب» في مركز الوصيف، ونادي الوحدة للجوجيتسو ثالثاً.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة للاعبين في فئة المحترفين، بزيادة 50% على نسخة العام الماضي.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، بالمستوى الفني الرفيع الذي شهدته منافسات فئة المحترفين، مؤكداً بأن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو أصبحت من أهم البطولات على الساحة الدولية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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