بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على جورماهيا بثلاثية نظيفة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، بعد الفوز على ‏جورماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على جورماهيا.

وأشاد المدير الفني للفريق، بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط.

ولفت إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة، إذ حرص على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل والفوز بنتيجة جيدة.‏