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اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 05:30 ص

يعقد الاجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة اليوم، الاثنين، بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة ونظامها، على أن تفتتح الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، استقر على اختيار أكرم أبو ريدة مديرًا للبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الثانية

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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